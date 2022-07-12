В Казани отметят столетие российского джаза

Уже в ближайший четверг, 14 июля, состоится первый концерт XVI сезона международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер». В этот вечер на сцену выйдут артисты NMProject и блистательная Светлана Жаворонкова.

Ежегодный летний музыкальный фестиваль open air проводится начиная с 2006 года и входит в пятерку лучших фестивалей России. Он уникален по формату не только в общероссийском контексте, но и в общемировом. За шестнадцать лет организаторами фестиваля было сделано почти невозможное — тысячи людей изменили свое отношение к музыке, джазовому и импровизационному искусству. Десятки артистов были услышаны широкой аудиторией. Кроме того, за последние пять лет фестиваль стал событием, привлекающим большое число туристов в Казань и Республику Татарстан.

«Фестиваль — это праздник, если обратиться к этимологии слова. И это действительно большой праздник для людей — зрителей, поклонников того или иного искусства и вновь пришедших, это праздник и для музыкантов, и для организаторов. Практически на любом фестивале искусств происходит стирание жестких границ, потому что на фестивале создается единое культурное пространство, преодолевается изолированность общества. Музыкальный фестиваль, а особенно такого широкого формата, как [фестиваль] импровизационной музыки, джазовый фестиваль, формирует новые культурообразующие ценностные критерии, ведь это форма культурной коммуникации, а для музыкантов это способ обмена накопленными идеями», — заметила президент фестиваля «Jazz в Усадьбе Сандецкого» Ольга Скепнер.

«В 2022 году мы отмечаем столетие российского джаза! В октябре 1922 года в Москве был организован первый советский джаз-ансамбль или, как это тогда называлось, „джаз-банд“. А незадолго до этого поэт Валентин Парнах опубликовал несколько статей о джазе и фактически оказался первым, кто привлек к нему общественное внимание. С тех пор этот феномен под названием „джаз“ стал расцветать и в России, разумеется, по-своему, обрастая и ассимилируя с нашей культурой, ментальностью, нашими идеями, нашими русскими сердцем и душой и даже нашим языком…» — подчеркнула она.

«Вот уже много лет я показываю зрителю наших отечественных музыкантов — талантливых, гениальных, мастеров! 16-й сезон фестиваля и откроет новые имена казанскому зрителю, а также гостям города, и представит самых лучших и известных российских джазовых музыкантов! Будем феерично отмечать столетие российского джаза в Казани!» — заключила Ольга Скепнер.