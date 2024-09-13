В Казани отметили годовщину установления дипломатических связей России и КНР

В Казани прошел торжественный прием, посвященный 75 годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Его провел генконсул КНР в столице РТ Сян Бо. На него пришли видные деятели Татарстана, в том числе руководители министерств и ведомств. С поздравительным словом к гостям обратился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан с восхищением следят за добрыми новостями из Поднебесной, стараются через дружественное взаимодействие перенять бесценный опыт наших китайских друзей. Крепнет партийный диалог наших ведущих политических сил — "Единой России", КПРФ и КПК. Активное сотрудничество Китая и Татарстана в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях, плодотворные бизнес-контакты, многочисленные двух- и многосторонние форумы и конференции объективно становятся одним из драйверов поступательного развития дружественных связей между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией», - заявил глава парламента.

Он подчеркнул, что Татарстан готов и дальше вносить свой вклад во всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем.

С ответным словом выступил генконсул КНР в Казани Сян Бо. Он рассказал о о стремительном экономическом и социальном рывке, который сделал Китай за прошедшие 75 лет и отдельно отметил вклад Татарстана и ПФО в развитие отношений между двумя странами.

«Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина китайско-российские отношения продолжают развиваться на высоком уровне. Сотрудничество по механизму "Янцзы - Волга" активно расширяется, подписано 50 дружественных соглашений. Форум РОСТКИ уже стал важной платформой для межрегионального сотрудничества. Скоро в Казани состоится встреча лидеров стран БРИКС, которая внесёт новый вклад в отношения наших стран», - сообщил генконсул.

Он напомнил, что в конце сентября будет запущен прямой авиарейс между Казанью и Шанхаем, что значительно упростит связь между Приволжским федеральным округом и Китаем.