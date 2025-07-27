В Казани отметили День военно-морского флота России

Фото: Союз общественных деятелей РТ

На площадке казанского парка Победы состоялся торжественный митинг в честь Дня Военно-морского флота России. Праздник прошел под знаменами региональной ветеранской организации «Морское собрание Республики Татарстан».

В качестве почетного гостя на мероприятие прибыл вице-адмирал Валерий Пантелеев, бывший ранее заместителем командующего Северным флотом ВМФ РФ. Также в мероприятии приняли участие председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков, председатель Союза ветеранов РТ генерал-майор Александр Бородин, начальник управления общественной и государственной безопасности Академии национальной безопасности России генерал-майор Сергей Алексеев, председатель Морского собрания РТ Шавкат Сунгатов, председатель Союза десантников Татарстана Юрий Суворов и председатель «Содружества пограничников» РТ Альберт Сулейманов.

На торжественном митинге собралось более 150 военных моряков. Многие пришли с супругами, детьми и внуками. Среди собравшихся можно было заметить ветеранов морской пехоты, морских частей погранвойск, морской авиации, моряков-подводников Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, ветеранов Каспийской флотилии.

На открытии митинга Александр Даренков поздравил ветеранов Военно-морского флота с профессиональным праздником и поблагодарил за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, а также отметил системную работу по поддержке бойцов, находящихся в зоне спецоперации, и вручил медали «За содействие специальной военной операции» председателю Морского собрания РТ Шавкату Сунгатову, его заместителю – капитану второго ранга Хамиду Абдуллазянову и председателю региональной организации «Морпехи Татарстан» Ильшату Гильмиярову.

«День военно-морского флота – один из самых популярных военных праздников нашей страны. С момента основания императором Петром I в 1696 году флот России прошел долгий путь развития и превратился в одну из самых мощных военно-морских сил в мире», – обратился к собравшимся Александр Даренков.

Кроме того, в своем выступлении он отметил, что приятно посмотреть на теплое общение ветеранов, на желание детей сфотографироваться с офицерами в красивой черной и парадной белой форме.

«Во время войны моряки своим бесстрашием и доблестью вызывали ужас у наших врагов, а в мирное время моряки – добрейшие люди, активно занимающиеся вопросами воспитания молодого поколения», – подчеркнул Даренков.

Митинг завершился минутой молчания в честь погибших воинов и возложением цветов к «Вечному огню».