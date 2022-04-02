В Казани отметили день рождения организации приемных семей «Мы вместе!»

Фото: Арина Потапова

В Казани прошел праздник в честь 13-летия Региональной общественной организации приемных семей Республики Татарстан «Мы вместе!». В ходе мероприятия состоялась церемония награждения активных приемных семей, партнеров организации и руководителей клубов из муниципальных районов РТ.

В открытии мероприятия приняла участие председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«За последние 10 лет была проделана большая работа по устройству детей в семьи. Каждый год желающих становится больше. Мы, представители Общественной палаты, будем больше заниматься продвижением подобных организаций, поскольку они помогают создать светлое будущее нашей страны», — отметила она.

Также же Валеева отметила, что федеральный центр будет помогать желающим взять на попечение детей из Донбасса, потерявших родителей.

«Организация „Мы вместе!“ начинает выходить не только на республиканский уровень, но и на российский», — считает председатель Общественной палаты РТ.

Сейчас в организации существуют два основных клуба, которые находятся в Набережных Челнах и в Казани. Также работают 10 клубов в муниципальных районах республики: Аксубаевском, Буинском, Заинском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Новошешминском, Спасском, Чистопольском и Лениногорском.

«Наша организация была создана первой приемной мамой Казани Татьяной Степановой. Когда-то это была небольшая инициативная группа приемных родителей, которая разработала положение о приемных семьях и стала выигрывать гранты на дальнейшее развитие. Благодаря их активной работе в 2017 году наша организация стала региональной», — рассказала председатель организации «Мы вместе!» Светлана Елакова.

По ее словам, активисты организации верят, что такая активная жизненная позиция оказывает большое влияние на решение проблем с сиротством.

«Наши волонтеры выезжают в детские дома, проводят фотосессии воспитанникам, пишут статьи о детях для устройства в приемные семьи», — пояснила она.

«Мы вместе!» занимается оказанием помощи детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и участвует в адаптации вновь созданных семей. Все проекты, реализуемые организацией, являются благотворительными и осуществляются за счет волонтерской поддержки и пожертвований.