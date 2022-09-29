В Казани отметили 30-летний юбилей запуска образовательной программы ЮНЕСКО

В столице Татарстана состоялось торжественное мероприятие в честь 30-летия запуска образовательной программы ЮНЕСКО/УНИТВИН, направленной на всестороннюю поддержку международного сотрудничества в области высшего образования. С поздравлениями к участникам события обратился ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе.

Он напомнил, что программа UNITWIN/UNESCO была запущена еще в 1992 году. К настоящему времени она оказалась одной из самых успешных инициатив ЮНЕСКО — специального агентства ООН по образованию, науке, культуре и коммуникации.

UNITWIN представляет собой программу кафедр ЮНЕСКО, которая уделяет особое внимание разработке стратегий и механизмов, необходимых для быстрой и эффективной передачи знаний, а также для их эффективного применения в современных условиях.

Столица Татарстана является одной из площадок, где уже много лет активно реализуется программа ЮНЕСКО/УНИТВИН.

«УНИТВИН является одной из самых удачных, лучших программ ЮНЕСКО в области образовательных инициатив. Она направлена на активизацию межвузовского сотрудничества, привлечение специалистов высокого класса для воплощения приоритетов ЮНЕСКО в различных областях ее компетенции. Эта международная сеть позволяет наладить мобильность преподавателей и студентов, образовательных программ. Это очень важно», — подчеркнул Григорий Орджоникидзе.

Спикер отметил, что в целом по стране в рамках программы ЮНЕСКО/УНИТВИН работают 24 кафедры по образовательному профилю, по социальным наукам 15 кафедр, 20 кафедр по естественным и инженерным наукам, а также девять кафедр по культуре и коммуникациям.

«Кроме того, Россия успешно реализует пилотный проект по взаимодействию ассоциированных школ и кафедр ЮНЕСКО. Инициатива соответствует целям устойчивого развития на период до 2030 года, которая ранее была принята на Генассамблее ООН. Мы уверены, что такое сотрудничество будет способствовать сотрудничеству между школами и университетским образованием», — резюмировал Григорий Орджоникидзе.

В завершение своего выступления он отметил, что российские кафедры ЮНЕСКО исходят из того, что только совместными усилиями можно достичь реальных результатов в сфере образования для устойчивого развития в России.