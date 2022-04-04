В Казани отметили 30-летие установления дипотношений между Россией и Туркменистаном

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана состоялся торжественный концерт, приуроченный 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Перед гостями выступили студенты из Туркменистана, представители разных народностей, проживающих в республике, а также эстрадные певицы Татарстана. Культура и история народов Туркменистана, Татарстана, Узбекистана, Азербайджана отразилась в стихах, национальных песнях и танцах, исполняемых студентами.

Открыл мероприятие Генеральный консул Туркменистана в России Атадурды Байрамов.

«Туркменистан уделяет важное внимание развитию стратегического партнерства с Россией по торгово-экономическим, политико-дипломатическим и культурно-гуманитарным направлениям. Также Туркменистан взаимодействует на региональном уровне, где Татарстан без преувеличения занимает одно из лидирующих позиций. С республикой у нас давние теплые братские отношения», — рассказал он.

Байрамов подчеркнул, что после открытия Генконсульства Туркменистана в Казани товарооборот республик увеличился в три раза. И сейчас на территории Туркменистана реализуется ряд проектов с татарстанскими ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Казанский вертолетный завод».

«С момента открытия консульства в 2020 году наш товарооборот увеличился в три раза. Это еще раз показывает обоюдный взаимный интерес в развитии торговых отношений», — подчеркнул Атадурды Байрамов.

Помимо экономики и торговли, отношения между Туркменистаном и Татарстаном активно развиваются и в культурно-гуманитарной области. Так, сегодня на территории республики высшее образование получают более 3 тыс. туркменских студентов. И с каждым годом число абитуриентов лишь растет.

«Культурно-историческая связь между Татарстаном и Туркменистаном поддерживается и развивается во взаимоотношениях на разных уровнях. Коллектив Казанского федерального университета старается делать все возможное, чтобы наши дружественные отношения стали еще крепче, а взаимодействие еще эффективнее», — отметил директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

Также в рамках мероприятия были представлены выставка национальных музыкальных инструментов и экспозиция книг, посвященных богатым традициям Туркменистана.