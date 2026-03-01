news_header_top
Общество 1 марта 2026 22:21

В Казани отметили 200-летие неевклидовой геометрии лекцией о строении Вселенной

В музее имени Лобачевского состоялась лекция доктора физико-математических наук Аркадия Попова, приуроченная к 200-летию неевклидовой геометрии. Учёный рассказал не только о вкладе великого земляка, но и о современных теориях — чёрных дырах, кротовых норах и природе пространства, сообщается на официальном портале департамента по информационной политике КФУ.

Лектор назвал Николая Лобачевского учёным, сумевшим преодолеть «интеллектуальный потолок» своего времени и сделавшим для науки невероятно много. Он доступно объяснил, почему открытие двухвековой давности остаётся актуальным: наше пространство четырёхмерно и искривлено.

Особое внимание было уделено просвещению молодёжи. Среди слушателей были школьники, и именно к ним профессор обратился в завершение. Он подчеркнул, что математика развивает мозг, «добавляет извилин» и тренирует мышление. Геометрия, по его словам, остаётся одной из лучших школьных дисциплин, полезной для детей и взрослых.

Учёный признался, что сам в юности выбрал путь в науку под влиянием прочитанной книги, и выразил надежду, что его лекция станет для кого-то из ребят отправной точкой в большую математику.

#математика #КФУ #лекция
