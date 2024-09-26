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В Казани отменят левый поворот с улицы Минской на Проспект Победы
В столице Татарстана с 28 сентября нельзя будет повернуть налево с улицы Минской на Проспект Победы. Водители смогут поворачивать только направо, а разворачиваться на развязке на Вознесенском тракте, сообщает пресс-служба мэрии города.
Уточняется, что данное нововведение стало одним из этапов по улучшению транспортной обстановки в Советском районе Казани. Когда закончат строить вторую очередь Вознесенского тракта, рабочие демонтируют светофоры в районе улиц Минская и Закиева. Взамен на участке откроют надземные переходы с лифтами для маломобильных граждан.
В мэрии добавили, что такие изменения позволят в будущем автомобилистам преодолевать участок от Ломжинской до Академии правосудия в 2 раза быстрее — примерно за 4 минуты вместо 8-10 минут.
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