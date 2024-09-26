В Казани отменят левый поворот с улицы Минской на Проспект Победы

В столице Татарстана с 28 сентября нельзя будет повернуть налево с улицы Минской на Проспект Победы. Водители смогут поворачивать только направо, а разворачиваться на развязке на Вознесенском тракте, сообщает пресс-служба мэрии города.

Схема движения с учетом изменений, фото: © мэрия Казани

Уточняется, что данное нововведение стало одним из этапов по улучшению транспортной обстановки в Советском районе Казани. Когда закончат строить вторую очередь Вознесенского тракта, рабочие демонтируют светофоры в районе улиц Минская и Закиева. Взамен на участке откроют надземные переходы с лифтами для маломобильных граждан.

В мэрии добавили, что такие изменения позволят в будущем автомобилистам преодолевать участок от Ломжинской до Академии правосудия в 2 раза быстрее — примерно за 4 минуты вместо 8-10 минут.