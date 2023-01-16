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Ру Тат
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Транспорт
16 января 2023  10:08

В Казани отменят левый поворот с улицы Лобачевского к главному зданию КФУ

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В столице Татарстана с завтрашнего дня будет запрещен левый поворот с улицы Лобачевского на улицу Кремлевская к главному зданию Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«В частности, будет введен запрет осуществления левого поворота по ул. Лобачевского при движении от ул. Дзержинского в сторону ул. Профсоюзная», — отмечается в сообщении.

Схему проезда изменят «для увеличения пропускной способности перекрестка». Комитет по транспорту исполкома Казани просит автомобилистов заранее выбирать маршруты объезда и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Схема: https://t.me/s/kzn_official.

#изменение движения транспорта #казанский федеральный университет
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