news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
11 февраля 2022  11:24

В Казани отменили слушания по проекту засыпки Казанки для возведения Соборной мечети

news_top_970_100

В Казани не состоятся запланированные на 4 марта публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду засыпки акватории Казанки для создания одного из участков, предназначенных для строительства Соборной мечети. Об этом сказано на сайте Управления архитектуры городского исполкома.

«Разработчиком предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту: „Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, г. Казань, Республика Татарстан“ ООО „ЭКО-М“ было отозвано уведомление о проведении общественных обсуждений», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что следующая дата будет объявлена после того, как компания направит повторное уведомление.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное