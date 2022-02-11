В Казани отменили слушания по проекту засыпки Казанки для возведения Соборной мечети

В Казани не состоятся запланированные на 4 марта публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду засыпки акватории Казанки для создания одного из участков, предназначенных для строительства Соборной мечети. Об этом сказано на сайте Управления архитектуры городского исполкома.

«Разработчиком предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту: „Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, г. Казань, Республика Татарстан“ ООО „ЭКО-М“ было отозвано уведомление о проведении общественных обсуждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая дата будет объявлена после того, как компания направит повторное уведомление.