Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани отменили решение о сносе дома по ул.Космонавтов
Власти Казани заявили о технической ошибке при принятии решения об аварийности и сносе дома №31а по ул.Космонавтов. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Для ее исправления предыдущее постановление, датируемое 21 декабря, отменено.
Кроме того, в сборнике опубликован документ о признании аварийным дома №9а по ул.Прирельсовой.
Администрации Кировского и Московского районов поручено ограничить доступ граждан в опасную зону, обеспечить снос дома и уборку строительного мусора с территории.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»