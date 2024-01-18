В Казани отменили решение о сносе дома по ул.Космонавтов

Власти Казани заявили о технической ошибке при принятии решения об аварийности и сносе дома №31а по ул.Космонавтов. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Для ее исправления предыдущее постановление, датируемое 21 декабря, отменено.

Кроме того, в сборнике опубликован документ о признании аварийным дома №9а по ул.Прирельсовой.

Администрации Кировского и Московского районов поручено ограничить доступ граждан в опасную зону, обеспечить снос дома и уборку строительного мусора с территории.