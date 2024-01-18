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Общество 18 января 2024 10:18

В Казани отменили решение о сносе дома по ул.Космонавтов

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Власти Казани заявили о технической ошибке при принятии решения об аварийности и сносе дома №31а по ул.Космонавтов. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Для ее исправления предыдущее постановление, датируемое 21 декабря, отменено.

Кроме того, в сборнике опубликован документ о признании аварийным дома №9а по ул.Прирельсовой.
Администрации Кировского и Московского районов поручено ограничить доступ граждан в опасную зону, обеспечить снос дома и уборку строительного мусора с территории.

#аварийный дом #снос домов
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