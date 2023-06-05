Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани отменили левый поворот на пересечении улиц Декабристов и Гагарина
На пересечении улиц Декабристов и Гагарина при движении со стороны Королёва отменили левый поворот. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.
«С 5 июня решением комиссии по безопасности дорожного движения отменен левый поворот на пересечении улиц Декабристов/Гагарина при движении по ул. Декабристов со стороны ул. Королева», – сказано в сообщении.
Отмечается, что решение было принято в рамках реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожных аварий. На участке установлены дорожные знаки «Движение прямо и направо».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»