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Общество 5 июня 2023 17:15

В Казани отменили левый поворот на пересечении улиц Декабристов и Гагарина

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На пересечении улиц Декабристов и Гагарина при движении со стороны Королёва отменили левый поворот. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

«С 5 июня решением комиссии по безопасности дорожного движения отменен левый поворот на пересечении улиц Декабристов/Гагарина при движении по ул. Декабристов со стороны ул. Королева», – сказано в сообщении.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Отмечается, что решение было принято в рамках реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожных аварий. На участке установлены дорожные знаки «Движение прямо и направо».

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