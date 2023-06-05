В Казани отменили левый поворот на пересечении улиц Декабристов и Гагарина

На пересечении улиц Декабристов и Гагарина при движении со стороны Королёва отменили левый поворот. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

«С 5 июня решением комиссии по безопасности дорожного движения отменен левый поворот на пересечении улиц Декабристов/Гагарина при движении по ул. Декабристов со стороны ул. Королева», – сказано в сообщении.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Отмечается, что решение было принято в рамках реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожных аварий. На участке установлены дорожные знаки «Движение прямо и направо».