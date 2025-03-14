В Казани отменен левый поворот на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина
С сегодняшнего дня в столице Татарстана отменен левый поворот на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Теперь при движении по улице Сибгата Хакима со стороны проспекта Фатыха Амирхана нельзя повернуть налево, на улицу Нигматуллина. В случае необходимости следует совершить поворот направо после кольца.
Изменения введены для повышения безопасности движения в связи с увеличением количества ДТП на этом участке, пояснили в городской администрации.