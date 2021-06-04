В Казани отличников «Тотального диктанта» наградили изданием «Сто текстов о языке»

Региональные итоги международной акции «Тотальный диктант» торжественно подвели сегодня в Казани в Культурном центре имени Пушкина. В столице Татарстана диктант в классической форме (не онлайн) в единый день акции, 10 апреля, писали 6055 человек, отличников наградили сегодня специальным изданием «Сто текстов о языке».

Халимжон Гафуров – один из тех, кто справился с диктантом на пятерку. Вместе с друзьями, студентами КАИ, он писал адаптированный для иностранных граждан вариант TruD. Участником акции стал в этом году впервые, а узнал о ней от своей учительницы русского языка.

«Школьных знаний хватило, было совсем несложно. А пятерки получать, конечно, всегда приятно», — сказал второкурсник, будущий инженер-конструктор.

Первую часть книги, которая задумана идеологами «Тотального диктанта» в двух томах, вручили сегодня более 30 казанским отличникам. Среди них и школьники, и студенты, и люди старшего, в том числе, пенсионного возраста, но при этом всего семь представителей мужского пола. По словам координатора акции в РТ Вячеслава Шаталова, процент отличников в этом году по республике – 7,28%. Показатель, к слову, остается примерно одинаковым из года в год, так в прошлом он составлял 7,14%.

Награждение отличников Казани в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса будет проходить поэтапно. Вторая церемония намечена на 10 июня, она также пройдет в Культурном центре имени Пушкина. Время организаторы обещают сообщить дополнительно через официальные аккаунты акции в соцсетях.

Татарстан в целом по количеству участников «Тотального диктанта» стал в этом году лидером как среди регионов России и в масштабах вовлеченных в международную акцию стран. Диктант написали 19 824 человека. Помимо Казани отличились также Набережные Челны, войдя в десятку городов-участников по миру – здесь диктант написали 2258 человек. Самому юному участнику акции в этом году 8 лет (он писал диктант на площадке Кооперативного института), самому взрослому – 90 лет (он присоединился к диктанта в главном корпусе КАИ). В среднем же по Татарстану возраст пожелавших проверить свои знания русского языка составил 24 года.

«Наша республика в России и по всему миру оказалась в лидерах [”Тотального диктанта”] во всех отношениях. Если в октябре 2020 года всего на 100 человек нас еще опережал Санкт-Петербург, столица ”Тотального диктанта” прошлого года, то сейчас Татарстан переплюнул всех, кого только можно было переплюнуть, говоря нашим простым родным языком», — эмоционально констатировала председатель Русского национально-культурного объединения Татарстана, член Общественной палаты РТ Ирина Александровская.

Оргкомитет «Тотального диктанта», помимо отличников, поощрил также особо активные площадки, принявшие участие в акции, и диктующих, не первый год поддерживающих образовательную инициативу.

«Я, по-моему, ветеран этого диктаторского движения. Мне так это приятно: каждый раз что-то новое, интересное. И приятно, что ТЮЗ принимал в этом самое активное участие», — сказала старейшая актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова.

От этой театральной площадки еще один актер, Павел Густов, также принимал участие в акции в качестве диктующего. От Русского драматического театра имени Качалова диктующими не раз становились Илья Славутский и Марат Голубев.

«Спасибо за возможность побыть диктатором – слово-то какое! Язык – это наш инструмент, которым мы пользуемся ежедневно. Давайте его изучать – говорить и писать правильно», — призвал Голубев.