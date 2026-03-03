В Казани открывается выставка «Жеп» о татарском костюме и его современном прочтении

В Национальном музее Республики Татарстан с 10 по 31 марта будет работать экспозиция «Жеп» («Нитка»), посвящённая татарскому национальному костюму и его переосмыслению в наши дни. Куратором проекта выступила Джаннат Мингазова — основательница Fashion Iftar, исследователь культурного кода и эксперт в области моды.

Выставка построена вокруг идеи неразрывной связи поколений — той самой нити, которая соединяет человека с родом, историей и традицией. В экспозиции объединятся архивные предметы татарского костюма и работы современных дизайнеров, показывая путь от исторического образца к актуальной интерпретации.

Пространство разделено на четыре тематических блока:

«Жеп. Сквозь года» — подлинные элементы традиционного костюма из музейных фондов.

«Жеп. Форма» — современное прочтение национальной эстетики в работах дизайнеров.

«Жеп. Головные уборы» — диалог прошлого и настоящего через сравнение форм.

«Жеп. Руки и ремесла» — ремесленные традиции: сумки, обувь, казанское шитьё и декоративные техники в современном дизайне.

В проекте участвуют локальные бренды и дизайнеры: Бюро Бану, Луиза Скипина, Qayna, Your Yool, Данияр, Айгель Салях, Сахтиан, Гузель Хаиб, Дасаев, Matrushke, Lusi. Художественное сопровождение обеспечил Нияз Хазиахметов.

Куратор Джаннат Мингазова отметила, что выставка стала для неё возможностью отдать дань роду и корням, показать красоту татарского костюма и возродить традицию его ношения. По её словам, это разговор о связи поколений и о том, что традиция может оставаться живой и современной.

Экспозиция пройдёт в рамках серии мероприятий под эгидой Fashion Iftar и войдёт в юбилейную программу проекта.