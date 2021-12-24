В Казани открывается выставка цифровой живописи Алексея Андреева «Движение миров»

24 декабря в Казани начинает работу выставка Алексея Андреева «Движение миров» в Мультимедийном парке «Россия — моя история». Выставку можно посетить во все праздничные выходные дни до 9 января.

Работы российского художника Алексея Андреева часто относят к жанру магического реализма. В своем творчестве он использует технологии виртуальной и дополненной реальности. В представленных на выставке работах можно разглядеть нечто неожиданное, не вписывающееся в привычное представление мира и, наоборот, в фантазийных композициях читаются хорошо знакомые и узнаваемые образы.

Увидеть цифровые картины в дополненной реальности можно с помощью приложения Alchemy AR, которое нужно скачать на телефон, а потом навести камеру на картину. Зрителя ждут герои, предметы и объекты, которые парят в пространстве, нарушая законы физики, вырастают до пугающих размеров и помещаются в макропространство.

Выставка работает с 24 по 30 декабря и с 3 по 9 января, с 10:00 до 19:00, в павильоне № 1 (Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», Оренбургский тракт, 8).

Вход бесплатный, для посещения выставки необходим QR-код.