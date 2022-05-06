В Казани открывается православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России»

Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», посвященная 600-летию преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царицы-страстотерпицы Александры Федоровны Романовой, откроется 6 мая в Казанско-Богородицком мужском монастыре. Об этом «Татар-информу» сообщили в на пресс-службе Татарстанской митрополии.

Участие в ярмарке примут крупные храмы и монастыри Русской Православной Церкви. Для посетителей будут организованы информационные стенды с историей святых мест, а также мастер-классы ремесленников и выступления творческих коллективов.

Все желающие смогут купить на ярмарке религиозные сувениры и подарки, духовную литературу, мед, натуральные ткани и многое другое.

Откроется ярмарка в пятницу, 6 мая, в десять утра, а в полдень состоится молебен «На начало благого дела».

Вход на мероприятие свободный. Выставка будет работать с 6 по 11 мая с десяти часов утра и до семи вечера, а 12 мая – с десяти утра и до четырех вечера.

