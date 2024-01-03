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Общество 3 января 2024 15:00

В Казани открывается каток рядом с ДК Химиков

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Завтра, 4 января, в полдень в казанском парке «Сосновая роща» состоится открытие катка. Событие анонсировала администрация Кировского и Московского районов города.

Вход на каток бесплатный, действует прокат коньков.

Режим работы — с 12.00 до 22.00 по будням, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 22.00. В праздничные дни площадка работает на час дольше — с 10.00 до 23.00. Общественное пространство расположено рядом с ДК Химиков.

#каток
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