В Казани открывается Галерея Союза фотографов

12 июля, в Международный день фотографов, в Казани откроется Галерея Союза фотографов РТ «Сфера». В здании по ул. Назарбаева, 35 не только будут проводить выставки работ членов союза, но и разместят музей, архив с уникальными кадрами и покажут горожанам раритетную фототехнику.

В день открытия галереи заработает новая выставка членов союза «Фотоперекресток-2022». Она, по словам организаторов, призвана показать достижения татарстанских фотографов и стать отправной точкой для дальнейшего развития нового поколения фотохудожников.

В фотомузее казанцы увидят не только аппаратуру и старинную технику, но и узнают историю Татарстана и его столицы в фотографиях. В будущем планируется собрать и систематизировать все архивы, хранящиеся у фотографов.

Сейчас члены союза осваивают новую площадку, выделенную им по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина, и строят планы по созданию интересных проектов. Так, кроме пространства для проведения выставки и организации музея, здесь планируется создать новую фотозону. Кроме того, Союз фотографов РТ и галерея «Сфера» планируют сотрудничать с фотографами со всей республики.

Открытие галереи запланировано на 16.00.