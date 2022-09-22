На выставке в КЦ Пушкина казанцы увидят уникальные авторские каллиграфические работы

Фото предоставлено пресс-службой КЦ Пушкина

В Культурном центре имени Пушкина в Казани открылась выставка каллиграфических работ из фондов Российского государственного университета имени Косыгина «Кириллица и латиница». В нее вошли авторские композиции, созданные вручную перьями, тушью, акриловыми и гуашевыми красками на дизайнерской бумаге. Кураторы проекта отмечают – особое значение имеют работы, представляющие кириллицу: устав, полуустав, вязь и скоропись.

«На этой выставке интересно проследить ключевые отличия каллиграфии кириллицы и латиницы. Внимательный зритель заметит, что системы их письма со временем видоизменялись и взаимопроникались», - рассказала куратор проекта в Казани Даниил Плаксин.

Фото предоставлено пресс-службой КЦ Пушкина

Все каллиграфические работы – это синтез рукописного письма, буквиц и орнаментальных элементов. Среди текстов можно встретить «Легенду о волшебном цветке папоротника», «Рецепт железогалловых чернил», а также знаковое стихотворение солнца русской поэзии «Соловей и роза». Кафедра «Дизайна костюма» дополнила экспозицию печатными полотнами «Орнаменты народов России», выполненными методом сублимационной печати на ткани.

Выставка имеет передвижную концепцию, и до встречи с казанцами уже побывала в Томске и Новосибирске. После экспозиции в Татарстане, она отправится во Владивосток.

В КЦ Пушкина экспозиция будет доступна до 13 ноября.