В Казани открыта регистрация на конференцию для предпринимателей «Маркетплейсы 2022»

Как запустить продажи, продвигать товары и развивать бизнес на маркетплейсах в условиях санкций? Об этом расскажут представители крупнейших маркетплейсов. Все они соберутся в Казани на большой конференции «Маркетплейсы 2022». Регистрация на мероприятие уже открыта. Конференция состоится 15 апреля 2022 в отеле KORSTON.

Официальные представители крупнейших онлайн-площадок страны (Wildberries, OZON, AliExpress, Ali baba, Kazan Express, Яндекс.Маркет), селлеры, представители бизнеса соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом, поделиться идеями и заключить выгодные контракты. Также в рамках конференции будет организована выставка сервисов для маркетплейсов.

Что даст эта встреча предпринимателям? Это уникальная возможность получить знания, которых нет в открытом доступе и тем самым реорганизовать свою работу, найти выгодных партнеров для дальнейшего сотрудничества, обзавестись новыми знакомствами и обрасти связями.

Кроме того, участники конференции смогут посетить выставку сервисов для маркетплейсов (фулфилменты, логистика, системы аналитики и маркетинга, контрактное производство) либо презентовать свое производство/сервис или идею и получить рекомендации от ведущих специалистов сферы.

Ведущие эксперты поделятся мировым опытом и инновационными идеями, что сейчас очень важно для продвижения бизнеса.

Конференция «Маркетплейсы 2022» состоится 15 апреля 2022 состоится по адресу: Казань, ул. Николая Ершова, 1а, отель KORSTON. Места лучше бронировать сейчас их количество ограничено. Регистрация на сайте. Также участником приглашают в телеграм-канал мероприятия.

