В Казани открыта площадка для трансляции традиций районов Татарстана

Фото предоставлено пресс-службой арт-резиденции

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» открыла новое направление деятельности театра. Теперь в ее стенах представители землячеств Татарстана имеют возможность демонстрировать свое культурное наследие.

«Нам бы хотелось, чтобы коллективы и творческие единицы из самых отдаленных районов республики имели возможность транслировать свое народное наследие на одной из лучших концертных площадок города. Мы вышли с этой инициативой к главам районов республики и уже получили ответную реакцию», — рассказал генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», руководитель арт-резиденции Дмитрий Туманов.

Новой возможностью первыми воспользовались представители Черемшанского землячества. В концертной программе приняли участие более 250 уроженцев района, а также руководители сельских поселений, организаций и учреждений муниципалитета. Торжественное мероприятие было приурочено к 30-летию образования объединения.

Фото предоставлено пресс-службой арт-резиденции

Свое знание традиций показали лучшие представители художественной самодеятельности Черемшанского района. Концерт стал своеобразной демонстрацией преемственности поколений: помимо уже состоявшихся артистов, на сцене выступили и многократные лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

«Я трепетно отношусь к этому славному району, ведь мое детство прошло именно там. И пусть он совсем небольшой по своим масштабам, но все его представители — сильные духом люди. В разные годы району пришлось пережить множество испытаний судьбы, что, несомненно, закалило его народ», -—поделился мнением уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей — помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

В рамках события прошла торжественная церемония награждения. Были вручены звания «Почетный гражданин Черемшанского района», медали «90 лет со дня образования Черемшанского района», благодарственные письма главы района и председателя землячества известным врачам, артистам, учителям, работникам сельского хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой арт-резиденции

«Мы гордимся теми, кто добросовестно трудится и прославляет наш район в других регионах страны. Конечно же, наши черемшанцы и в родном районе являются примером трудового подвига для нашей республики во всех отраслях», — подчеркнул глава Черемшанского района и председатель Совета Черемшанского района РТ Фердинат Давлетшин.

Кроме того, в фойе резиденции была организована выставка национального достояния района. Всем гостям было предложено угоститься национальной выпечкой, горячим чаем, заваренным водой из черемшанского родника, попробовать каравай и чак-чак, станцевать танцы «Подгорный» и «Крис».

Все средства, вырученные с продажи билетов, направлены на помощь жителям Донбасса.

Продолжат серию концертов в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» 15 мая представители Сабинского муниципального района.