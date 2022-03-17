В Казани открыт III Международный органный фестиваль

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

В ГБКЗ имени Сайдашева состоялось открытие III Международного органного фестиваля, созданного художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Татарстана, народным артистом России и РТ Александром Сладковским.

Творческое соревнование короля инструментов и симфонического оркестра – основная идея нынешнего фестиваля. И первый концерт под названием «Триумфальная фантазия» сполна воплотил этот замысел. В «битву» вступили ГАСО РТ вместе с дирижером – лауреатом международных конкурсов Дмитрием Матвиенко и величественный орган под пальцами лауреата международных конкурсов, призера премии «Органист года» Хироко Иноуэ.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

«За полторы недели до концерта раздался звонок – требуется срочная замена солиста, который не может приехать из-за границы. Я также не смогла вернуться в Японию из-за отмены международных перелетов, но счастлива, что вместо этого мне посчастливилось в третий раз стать частью этого проекта и выступить с великолепным оркестром», – поделилась Хироко Иноуэ.

Концерт открылся премьерой: впервые была исполнена Fantaisie Triomphale для органа и оркестра французского композитора Теодора Дюбуа. Для слушателей также прозвучали концертная увертюра «Морская тишь и счастливое плавание» Феликса Мендельсона и Концерт для органа, струнных и ударных Франсиса Пуленка.

«Орган сам по себе как целый оркестр, к тому же здесь, в Казани, он невероятно мощный – изготовленный в Нидерландах. И сегодня звучат такие глобальные сочинения, в особенности, Концерт Пуленка. Эта музыка имеет весьма глубокое содержание, а его тема весьма созвучна происходящему в современном мире», – поделилась мнением Хироко Иноуэ.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Во втором отделении ГАСО РТ исполнил «Облака» и «Празднества» из цикла «Ноктюрны» Клода Дебюсси, а также прозвучала Первая симфония для органа с оркестром Александра Гильмана.

Программа третьего фестивального сезона обещает быть насыщенной. Проект этого года объединит четыре концерта, на которых свое мастерство продемонстрируют органисты из Японии, Великобритании и Беларуси, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

Впервые в рамках проекта орган прозвучит в паре не только с оркестром, но и с роялем.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Казанцев и гостей столицы ждет множество премьер, в числе которых наследие великих классиков: Иоганна Себастьяна Баха, Камиля Сен-Санса, Рихарда Штрауса и других. Не обойдется и без премьерных сочинений современных композиторов. Разнообразят афишу музыкально-драматические композиции, где в качестве солиста выступит актер Петр Татарицкий.

Уже 19 марта перед слушателями развернутся «Музыкальные инсталляции» — произведения с театральными эффектами: от Генделя (концерт «Кукушка и Соловей») и Гайдна («Детская симфония») до Шнитке (фрагменты из «Гоголь-сюиты»).

Напомним, что фестиваль был учрежден ГАСО РТ и Александром Сладковским в 2020 году и за свою недолгую историю сумел обрести своих почитателей и вызвать неподдельный интерес публики.