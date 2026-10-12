В Казани открылся XXXV Международный смотр-конкурс дипломных архитектурных работ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

12 октября в Центре уникального мастерства (ЦУМ) открылась выставка XXXV Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству. Представили более 700 проектов из 60 архитектурных школ России, а также из Малайзии, Бразилии, Китая и Узбекистана.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина отметила поддержку руководства республики: «Казань – один из немногих городов, где руководство горячо поддерживает архитектурное сообщество. Меня радует, когда наши студенты уезжают после обучения, чаще всего возвращаются, потому что понимают: именно у нас можно реализовать свои амбиции».

Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие работы связаны с историческими поселениями, подчеркнула помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова. «Порадовало большое количество работ по развитию исторических поселений, особенно регенерации исторической среды городов Золотого кольца. Видна академическая школа и в то же время новые идейные предложения. Это значит, что нам есть о чем спорить и разговаривать», – сказала она.

Директор ЦУМа Ранко Тепавчевич назвал конкурс праздником для площадки: «Это большой праздник для нашего объекта. Это наш совместный проект с Казанским федеральным университетом. Мы будем наслаждаться вашими проектами и желаем вам удачи!»

Выставка продлится до конца недели, вход свободный.