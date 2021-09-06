В Казани открылся XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино

В Казани прошла церемония открытия XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Торжественная часть масштабного форума прошла в Ратуше, где собрались представители киноиндустрии со всей России и зарубежных стран.

В их число вошли члены отборочной и конкурсной комиссии, представители Союза кинематографистов Республики Татарстан, режиссеры, в числе которых Ильдар Ягафаров (Татарстан), Мехдад Торфех (Иран), Рахул Айджаз (Пакистан), Даниеэла Гулиева (Азербайджан) и другие. К ним присоединились известные актеры Али Бурак Джейлан, Александр Носик, Татьяна Абрамова, Евгения Розанова и многие другие.

«Вот уже много лет столица РТ — древний город Казань на несколько дней становится столицей кино исламского мира, распахивая двери для участников фестиваля. Мусульмане России с нетерпением ждут и с теплом принимают конкурсные фильмы, проявляя неподдельный интерес к творчеству кинематографистов, чьи картины раскрывают красоту исламского мира и способствуют диалогу культур», — зачитал послание президента КМФМК председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина первый заместитель председателя Рушан Аббясов.

Фестиваль кино проходит в столице Татарстана с 5 по 10 сентября. За время кинофорума на двух площадках — в кинотеатрах «Родина» и «Мир» — будет представлено около 100 фильмов.

В конкурсную программу вошло 50 картин — по 10 в каждую из пяти номинаций: полнометражное игровое, полнометражное документальное кино, короткометражное игровое, короткометражное, а также «Национальный конкурс», в которой демонстрируются фильмы татарстанских режиссеров.

«Я уже успел посмотреть несколько татарстанских фильмов. Они мне очень понравились. Благодаря им я узнал больше о татарах и о вашей республике. Нужно отметить, что фильмы сняты качественно», — дал свою оценку председатель конкурсной комиссии — азербайджанский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, соучредитель Общества для содействия разработке документальных фильмов и авторских программ Эльчин Мусаоглу.

В рамках внеконкурсной программы кинофестиваля будут показаны фильмы режиссеров стран Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Также программу дополнят секции «Тюркский мир», «Кино Южной Азии», «Ислам в России», «Победители XVI КМФМК», Фильмы фестивалей — партнеров КМФМК, «Казанские премьеры», «Казанский государственный институт культуры представляет», «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения представляет», «Транзит Москва — Казань», «Ракурс: кино Афганистана», «Особое событие фестиваля», «К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского» и «Милли МультFest».

Новшеством этого года станет региональный кинорынок, где будут собраны независимые кинематографисты, режиссеры, дистрибьютерские компании, которые заинтересованы в продвижении регионального кинематографа. Его итогом может стать создание каталога региональных фильмов, с помощью которого любой кинотеатр, который самостоятельно формирует программу, смог бы взять картины для проката.

Автор фото: Салават Камалетдинов