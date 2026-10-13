В Казани открылся XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров

В столице Татарстана сегодня начал работу XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Мероприятие собрало более 600 участников из 55 регионов России. Главная тема съезда – цифровизация кадастровой отрасли и упрощение оформления недвижимости для граждан. Торжественное открытие состоялось в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, приветствуя участников, отметил лидерство республики в цифровизации земельно-имущественной сферы.

«Мы полностью завершили установление границ со всеми восемью смежными субъектами, а также работу по границам муниципальных образований – 956 из 956. Системная работа и внедрение цифровых технологий позволили сформировать единую и достоверную информационную базу о границах и объектах недвижимости», – заявил он.

Отдельным блоком обсуждений станет инициатива по переводу согласования границ в электронный вид.

«Сегодня люди вынуждены обращаться в газеты, чтобы опубликовать информацию о согласовании границ, разыскивать соседей, направлять им почтовые отправления. Мы предлагаем направлять уведомления через „Госуслуги“, и гражданин в режиме реального времени сможет увидеть, как проходят границы», – пояснила президент Национальной палаты кадастровых инженеров Алла Овчинникова. По ее словам, это сократит сроки оформления недвижимости на два-три месяца и снизит количество земельных споров.

Съезд продлится до 16 октября. В программе – более 30 мероприятий: мастер-классы, стратегические сессии, деловые игры и лекции. Предполагается, что итоговая резолюция съезда станет основой для законодательных изменений в отрасли.