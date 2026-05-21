В Казани открылся VIII Криптофорум

В Казани стартовал VIII Криптофорум, посвященный криптовалютам, майнингу, блокчейну и трансграничным платежам. С приветственным словом выступил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

По его словам, первый форум прошел в 2022 году, когда никакого регулирования в этой сфере еще не было. С тех пор благодаря таким встречам удалось продвинуться в вопросах нормативно-правового регулирования отрасли.

«Правительство республики готово выступать смело в этом отношении с точки зрения государственного регулирования во всех вопросах криптовалюты, майнинга, блокчейна, трансграничных платежей. Готово к обсуждению, готово всегда предоставлять такие возможности», – подчеркнул Начвин.

Министр отметил, что на площадке форума активно работает «криптополигон» на базе IT-парка имени Башира Рамеева, который позволяет обмениваться идеями. В мероприятии также участвуют представители Национального банка и Министерства финансов Российской Федерации.