В Казани открылся турнир по плаванию среди детей с синдромом Дауна «Победим вместе»

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на базе плавательного бассейна «Акчарлак» открылся турнир по плаванию «Победим вместе» среди лиц с синдромом Дауна. В столице Татарстана такие состязания проходят уже в четвертый раз. Они призваны привлечь к регулярным занятиям спортом лиц с синдромом Дауна.

В этом году турнир в Казани впервые вышел на международный уровень, объединив участников из пяти стран: Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Италии и Израиля. Также увеличилось представительство российских регионов. На турнир приехали спортсмены из 34 субъектов Федерации. Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов с синдромом Дауна.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Казгордумы Ильгиз Фахриев и председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Очень отрадно видеть сегодня ребят, которые приехали из разных уголков мира, чтобы доказать в первую очередь самим себе, что они способны добиться поставленных высот и показать всем свои таланты», — сказал Альберт Салихов.

Чиновник добавил, что каждый из присутствующих участников достоин звания чемпиона. Он убежден, что подобные соревнования для детей с особенностями интеллектуального развития помогают им раскрыть свой потенциал.

Ильгиз Фахриев в свою очередь поздравил участников и их родителей с открытием турнира и подчеркнул, что здесь присутствуют настоящие победители, которые, несмотря ни на что, идут к своим целям и побеждают вопреки обстоятельствам.

Спортсмены соревновались в плавании брассом, баттерфляем, вольным стилем, на спине, в комплексном плавании на дистанциях от 25 до 100 метров.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Помимо прочего, директор благотворительного фонда «Победим вместе» Елена Ланина рассказала, что для ребят с синдромом Дауна важно, чтобы их спортивные возможности расширялись и выходили на новый уровень. Ребята готовы показывать всему миру свои навыки и достижения.

На протяжении всего турнира рядом находились более 50 волонтеров организации «Победим вместе», которые сопровождали спортсменов и помогали им. Однако главной поддержкой для детей естественным образом стали их родители. Они болели за состязающихся с трибун и оказались главными зрителями.

Соревнования в Казани продлятся 8 по 10 сентября, по итогам турнира все участники будут награждены медалями. Мероприятие проходит при поддержке Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани, Специальной Олимпиады России и АНО «Добрая Казань».