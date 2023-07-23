Образование сквозь века: в Казани представили новый автобусный туристический маршрут

Сегодня жителям и гостям столицы Татарстана представили новый туристический автобусный маршрут «Образовательные учреждения Казани: история и современность». В первый тур по знаковым для образовательной сферы города местам отправились ученые, историки, краеведы и представители СМИ. Участники экскурсии увидели ключевые учебные заведения, в том числе – институты КФУ, КГАСУ, колледж технологий и дизайна, Казанское суворовское военное училище, а также побывали в Старо-Татарской слободе.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Казань славится высоким уровнем образования, напомнила председатель наблюдательного совета Ффонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

«Нам представилась возможность увидеть Казань и ее образовательную составляющую. В центре города расположено множество учебных зданий, – отметила она. – Мы можем увидеть первые петровские школы, основанные в столице Татарстана. Нам важно выстроить цепочку, соединить 300 лет Российской Империи с периодом советского времени и современностью. Цель — популяризация нашей истории, с помощью путешествия по городу», — пояснила Громова.

Фото: © Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Участники экскурсии узнали историю возникновения учебных заведений и их развития, услышали о том, как вузы и ссузы города меняли свое наименование в разные исторические периоды, а также послушали о направлениях подготовки специалистов, которые доступны студентам сегодня.

Отдельно экскурсовод остановилась на истории мощных центров духовного развития страны — Российского исламского института и Казанской духовной семинарии. Кроме того, экскурсовод рассказала о появлении первого медресе в столице Татарстана.

Участники интересовались студенческой средой, которая царила в городе много лет назад, развитием востоковедения, а также биографией выдающихся ученых и научных деятелей.

«Это глубокое погружение в систему образования, причём особо отмечалась культура, события и исторические эпизоды, которые оживляют экскурсию, – поделилась впечатлениями учёный-историк Наталья Нарочницкая. – В этом и есть наше историческое образование, а не только сухие факты. Каждый убедился, что Казань сквозь века сохранила национальную культуру».

Отметим, что презентация нового туристического маршрута прошла в рамках последнего дня культурно-просветительских мероприятий, подготовленных Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Информацию о том, как принять участие в туре, организаторы пообещали опубликовать позже.