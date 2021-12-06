В Казани открылся туристический информационный центр для желающих посетить Москву

В Казани появился информационной центр для туристов, желающих посетить Москву во время новогодних праздников. Здесь можно ознакомиться с программами и ценами на билеты до столицы страны, а также получить информацию о татарстанских туристических программах.

«Татарстан и Казань являются интересным направлением, откуда могут приехать туристы на новогодние праздники в Москву, да и мы рассматриваем столицу как один из наших приоритетных рынков. Мы выбрали активную и востребованную локацию, где проходит большое количество жителей Казани. Мы надеемся, что с открытием инфоцентра [они] смогут узнать больше о Москве как о привлекательном туристическом направлении. Здесь будут рассказывать о привлекательных туристических возможностях столицы, о том, как можно спланировать путешествие. Уверена, что многие жители Казани примут решение отправиться в Москву», — прокомментировала открытие центра заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева.

Центр появился на улице Петербургская напротив выхода со станции метро «Площадь Тукая», он выдержан в ярко-желтом цвете. Туда можно зайти, погреться и выпить чашечку кофе, отметила начальник дирекции регионального взаимодействия АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Екатерина Казьмина.

«Между Москвой и Татарстаном установился устойчивый поток путешественников, который не зависит от сезонности и равномерно распределен в течение всего года. Инфоцентр будет работать до 19 декабря с 10 часов утра до 8 часов вечера. Прогуливаясь по центральной улице, жители и гости Казани смогут зайти погреться, выпить чашечку кофе и спланировать свое путешествие в Москву», — пояснила Казьмина.

Она напомнила, что одним из основных предложений по поездкам из Казани в Москву на новогодние праздники в этом году стала программа чартерных туристических авиарейсов.

Аналогичные инфоцентры уже открыты в Санкт-Петербурге, Тобольске, Тюмени, Нижнем Новгороде и московском парке Горького.