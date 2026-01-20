В Казани открылся третий Центр пробации, где социализируют вышедших на свободу осужденных

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

В Казани на площадке Центра социальной реабилитации «Приют Человека» открылся третий в городе Центр пробации, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Ранее в Татарстане уже открылись три аналогичных учреждения, два из которых расположены в Казани и один – в Нижнекамске. Новый центр, рассчитанный на 10 мест, будет предоставлять не только жилье, но и профессиональную поддержку психологов, юристов и соцработников для помощи людям после их освобождения из мест лишения свободы.

Помещение центра пробации осмотрели заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Эльдар Аллахвердиев, начальник отдела пробации УФСИН России по Республике Татарстан Олеся Шафигуллина, председатель республиканской Общественной наблюдательной комиссии Ильнур Сатдинов, а также начальник информационно-аналитического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Аделина Мурсалимова.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Директор «Приюта человека» Александр Суханов отметил, что открытие центра пробации стало логичным продолжением деятельности их организации, которая с 2018 года помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе и бывшим заключенным.