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Выборы-2025 25 июля 2025 11:44

В Казани открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова

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В Казани открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова. Здесь татарстанцы могут получить информацию о кандидате, которого выдвинуло региональное отделение «Единой России» на выборах Раиса Татарстана, и о направлениях его работы и достижениях.

Вместе с открытием штаба был запущен сайт: штаб.онлайн. На этом ресурсе также можно найти информацию о кандидате, его достижениях, основные направления его программы. Кроме того, представлена контактная информация для тех, кто желает лично обратиться в штаб.

Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова расположен по ул. Карла Маркса, 31/7. Он работает с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов. Телефон: 8(939)333-30-99.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК также подали Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

24 июля в Центральную избирательную комиссию РТ поступили документы от Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на должность Раиса республики.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025 #штаб
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