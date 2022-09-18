В театрах Казани открылся сезон премьер для незрячих и слабовидящих

В новом сезоне казанские театры вновь организуют спектакли для незрячих и слабовидящих зрителей. Их ожидают как яркие тифлопремьеры, так и уже полюбившиеся постановки, сообщает республиканская спецбиблиотека для слепых и слабовидящих.

Первым адаптированным под восприятие незрячих гостей стал спектакль «Сәфәр» («Дорога»), который состоялся в театре им. Г. Камала. А уже 18 сентября в Татарском Государственном театре кукол «Экият» ожидается тифлопремьера знаменитого спектакля «Приключения кота Мырау батыра» по сказке Наки Исанбета.

В Татарском театре юного зрителя имени Г. Кариева пройдет тифлопремьера «Суннатчи бабай» по произведению Гаяза Исхаки. Кроме того, в Казанском ТЮЗе ведется подбор постановок для дальнейшей адаптации. Работа проводится в рамках проекта «Театр без границ» при поддержке БФ «День добрых дел».

Из спектаклей, которые ставятся в театре Камала не впервые, казанцев ожидают «Исәнме, улым» («Здравствуй, мама, это сын» — 4 октября в 19.00), «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды» — 26 октября в 19.00).

В театре кукол «Экият» планируется показ детского спектакля «Сны Диснея» (18 октября в 12.00), а в театре Кариева — «Корт» («Колорадские страсти» — 7 октября в 18.30) и «Кәҗүл читек» («Необыкновенные ичиги» — 30 октября в 13.00).