В Казани открылся семинар-практикум легенды мирового дзюдо Эцио Гамбы

Фото: © «Татар-информ»

В казанском Центре дзюдо «Батыр» открылся семинар-практикум для тренеров дзюдо под руководством олимпийского чемпиона, генерального менеджера сборной России по дзюдо Эцио Гамбы.

«Я в Казани уже в третий раз. Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик попросил меня и дальше поддерживать российское дзюдо. Я здесь потому, что поддерживаю Россию и буду поддерживать ее дальше. Для этого у меня есть хорошая команда, которой я полностью доверяю. Например, сегодня на семинаре мне помогает один из лидеров Федерации дзюдо России Дмитрий Морозов. И мы сегодня здесь, чтобы продолжать повышать квалификацию казанских тренеров», – заявил на открытии семинара Эцио Гамба.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, специалист пояснил, что все, кто имеет отношение к дзюдо в Европе, сожалеют о том, что сейчас происходит в спорте по отношению к российским борцам.

«Хочу подчеркнуть, что мои слова в первую очередь касаются спорта. Потому что мы люди спорта и мы говорим о спорте. И сегодня никто не может с уверенностью сказать, как ситуация будет развиваться дальше. Наши коллеги в Европе, конечно, сожалеют об этом, но и что-то высказать конкретное в этом направлении для них сложно», – подчеркнул Эцио Гамба.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На вопрос есть ли у него желание и не предлагали ли ему стать тренером в Татарстане, легенда мирового дзюдо ответил: «Для этого мне понадобилась бы еще одна жизнь. Мне много лет. Для этого время уже вышло».

Семинар начался теоретической подготовкой, в ходе которой Эцио Гамба рассказал участникам, как поддерживать интерес к тренировкам всей группы и воспитание лидерских качеств каждого спортсмена. А также объяснил некоторые тренировочные моменты и различия в подготовке спортсменов школьного возраста и взрослых борцов.