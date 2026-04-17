В Казани открылся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России»

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и фестиваль профессий стартовали сегодня в Казани на площадке УНИКСа. Мероприятия проводятся благодаря федеральному проекту «Человек труда» национального проекта «Кадры».

«В Татарстане в четвертый раз проходит региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Масштабные мероприятия по профориентации и трудоустройству развернулись как в Казани, так и во всех муниципальных образованиях и районах республики. Мы приглашаем молодых людей определить свое будущее, может быть, поменять место работы, получить дополнительное образование», – сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По словам министра, на главной площадке в Казани представлены 45 крупнейших работодателей республики – флагманы промышленности, такие как КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод, а также ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, учреждения здравоохранения и образования. Ярмарку проводит Минтруд РТ совместно с КФУ и 50 организациями среднего профессионального образования.

«Тема ярмарки – будущее молодежи на рынке труда. Основной фокус сделан на молодежь и ее будущее на рынке труда. Работодатели активно предлагают места для практики и стажировок, участвуют в программе «Мое первое рабочее место» в рамках нацпроекта», – подчеркнула Эльмира Зарипова.

Экономика республики испытывает колоссальную потребность в кадрах. На сегодняшний день работодатели Татарстана предлагают порядка 45 тыс. свободных рабочих мест. При этом официально зарегистрированных безработных в республике всего 3,6 тыс. человек.

«8 тысяч предложений – это электромонтажники, монтажники, наладчики оборудования и станков. Огромная потребность сохраняется в сфере здравоохранения (врачи узких специальностей, медсестры) и в образовании – учебные заведения сегодня предлагают соискателям порядка 3 тысяч вакансий», – сообщила глава Минтруда РТ.

Для тех, кто хочет сменить сферу деятельности, в рамках нацпроекта доступно бесплатное переобучение по 63 программам и 245 профессиям. Воспользоваться этой возможностью могут люди старше 50 лет, участники СВО и женщины в декрете.

По прогнозу Минтруда РТ, в ближайшую семилетку Татарстан будет ежегодно нуждаться в 51 тыс. новых специалистов. Основной спрос придется на высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в обрабатывающей промышленности, транспорте и логистике. При этом потребность в кадрах в сфере торговли и администрирования будет снижаться.

Что касается финансовой стороны, Татарстан традиционно удерживает лидерство по уровню заработных плат в ПФО. По данным Зариповой, уровень средней зарплаты в лидирующих отраслях составляет порядка 100 тыс. рублей.

«По тем предложениям, которые сегодня здесь представили работодатели, опытные специалисты могут рассчитывать на 70–80 тысяч рублей. Для молодых специалистов без опыта предложения начинаются от 45–50 тысяч рублей», – резюмировала Зарипова.

В прошлом году ярмарку вакансий посетили 45 тыс. человек, были трудоустроены 3,5 тыс. соискателей.

Сегодня по всей республике работают 46 площадок. Более 350 ведущих работодателей представляют 10 тыс. вакансий для специалистов разного уровня подготовки.