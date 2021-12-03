В Казани открылся первый в республике досуговый центр для детей с ментальными нарушениями

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Первый в Казани инклюзивный досуговый центр получит название «Симург» (в честь мифической птицы). За этот вариант проголосовали пользователи соцсетей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Учреждение, открытое на базе детского кукольного театра «Экият» и созданное при поддержке БФ «В твою пользу», рассчитано для занятий детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Новый инклюзивный центр посетили глава Минкультуры Ирада Аюпова и мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник отметил, что открытие объекта послужило началом большой работы.

«Если в спортивных учреждениях у нас условия для детей с особенностями развития созданы, то, что касается культуры и кружков, театра и технологий, все это еще надо развивать. Мы взялись за очень нужное направление», — сказал мэр.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

«Симург» — первый инклюзивный досуговый центр для детей с ментальными нарушениями не только в Казани, но и в Татарстане. Пока подобных учреждений в России единицы. Помещение для центра безвозмездно выделило Министерство культуры республики, ремонт прошел при поддержке Минстроя РТ.

Цветовая гамма подобрана совместно с психологами. Из-за особенности психики дети с ментальными нарушениями быстро отвлекаются и подвержены перепадам настроения, поэтому были выбраны спокойные цвета. Особое внимание уделили подбору интерактивной панели, так как она должна быть определенной яркости. На сегодня в центре три кружка — по программированию, робототехнике и театральная студия.