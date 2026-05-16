В Казани открылся первый фестиваль дошкольного дзюдо «Кубок казанских тигров»
Более 160 участников проекта «Дошкольное дзюдо» вышли сегодня на татами центра дзюдо «Батыр» на открытие первого республиканского фестиваля дошкольного дзюдо «Кубок казанских тигров». В мероприятии приняли участие юные спортсмены из Москвы, Химок, Всеволожска, Городца Нижегородской области. А также дзюдоисты из Зеленодольска, Иннополиса, поселка Октябрьский, Лаишево, клубов «Династия» и «Казанские тигры».
В утренней части спортсмены сборной России Екатерина Зверева, Дарья Баскакова, Алеся Щербинина, Карим Ягафаров провели для участников фестиваля зарядку с чемпионами.
В течение всего дня участников ждут не только схватки, но и настоящий праздник дзюдо – культурная программа, памятные призы и мороженое для всех участников.
Победитель каждой весовой категории в дисциплине «хвостики» получит велосипед, команда-победитель эстафет получит десять комплектов кимоно.
С напутственным словом на церемонии открытия выступил заведующий сектором подготовки спортивного резерва Министерства спорта РТ Айдар Кадыров. Он поблагодарил инициатора фестиваля Руслана Шигабетдинова за организацию фестиваля и развитие массового детского дзюдо – вручив ему благодарность за подписью министра спорта РТ Владимира Леонова.
Поздравили гостей фестиваля и руководитель проектов «Школьная лига дзюдо» и «Планета дзюдо» Федерации дзюдо России Иван Гарлевский и вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин.
Слова напутствия гостям и участникам фестиваля направил и Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.
Накануне для всех иногородних участников состоялась обзорная экскурсия по Казани на комфортабельных автобусах, дегустация национальных угощений. Сегодня в фойе «Батыра» все участники смогут посетить локации аквагрима, изготовить открытки и брелки с национальными татарскими узорами, разукрасить матрешек, медведей и мини-дзюдоистов, а также принять участие в бесплатной фотосессии.
Фестиваль дошкольного дзюдо «Кубок «Казанских тигров» проводится впервые и является первым в России фестивалем дошкольного дзюдо. Планируется, что в следующем году он обретет статус Всероссийского.