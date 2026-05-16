В Казани открылся первый фестиваль дошкольного дзюдо «Кубок казанских тигров»

Фото: Федерация дзюдо РТ

Более 160 участников проекта «Дошкольное дзюдо» вышли сегодня на татами центра дзюдо «Батыр» на открытие первого республиканского фестиваля дошкольного дзюдо «Кубок казанских тигров». В мероприятии приняли участие юные спортсмены из Москвы, Химок, Всеволожска, Городца Нижегородской области. А также дзюдоисты из Зеленодольска, Иннополиса, поселка Октябрьский, Лаишево, клубов «Династия» и «Казанские тигры».

В утренней части спортсмены сборной России Екатерина Зверева, Дарья Баскакова, Алеся Щербинина, Карим Ягафаров провели для участников фестиваля зарядку с чемпионами.

В течение всего дня участников ждут не только схватки, но и настоящий праздник дзюдо – культурная программа, памятные призы и мороженое для всех участников.

Победитель каждой весовой категории в дисциплине «хвостики» получит велосипед, команда-победитель эстафет получит десять комплектов кимоно.

С напутственным словом на церемонии открытия выступил заведующий сектором подготовки спортивного резерва Министерства спорта РТ Айдар Кадыров. Он поблагодарил инициатора фестиваля Руслана Шигабетдинова за организацию фестиваля и развитие массового детского дзюдо – вручив ему благодарность за подписью министра спорта РТ Владимира Леонова.

Поздравили гостей фестиваля и руководитель проектов «Школьная лига дзюдо» и «Планета дзюдо» Федерации дзюдо России Иван Гарлевский и вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин.

Слова напутствия гостям и участникам фестиваля направил и Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Накануне для всех иногородних участников состоялась обзорная экскурсия по Казани на комфортабельных автобусах, дегустация национальных угощений. Сегодня в фойе «Батыра» все участники смогут посетить локации аквагрима, изготовить открытки и брелки с национальными татарскими узорами, разукрасить матрешек, медведей и мини-дзюдоистов, а также принять участие в бесплатной фотосессии.

Фестиваль дошкольного дзюдо «Кубок «Казанских тигров» проводится впервые и является первым в России фестивалем дошкольного дзюдо. Планируется, что в следующем году он обретет статус Всероссийского.