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В Казани открылся новый Центр оформления ДТП
В Казани начал функционировать новый Центр оформления ДТП. В городской Госавтоинспекции отметили, что это позволит оптимизировать оформлениеДТП, существенно сэкономив время.
В Центре оформления ДТП участникам дорожного движения помогают администраторы. В состав Центра входят места самостоятельного оформления извещений о ДТП, рабочие места операторов-оформителей, сотрудников ГИБДД.
После оформления всех процедур участники происшествия могут обратится в свои страховые компании.
Центр оформления ДТП расположен по адресу: Казань, улица Тэцевская дом5, работает без выходных с 8.00 до 19.00.
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