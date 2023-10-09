В Казани открылся новый Центр оформления ДТП

Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани начал функционировать новый Центр оформления ДТП. В городской Госавтоинспекции отметили, что это позволит оптимизировать оформлениеДТП, существенно сэкономив время.

В Центре оформления ДТП участникам дорожного движения помогают администраторы. В состав Центра входят места самостоятельного оформления извещений о ДТП, рабочие места операторов-оформителей, сотрудников ГИБДД.

После оформления всех процедур участники происшествия могут обратится в свои страховые компании.

Центр оформления ДТП расположен по адресу: Казань, улица Тэцевская дом5, работает без выходных с 8.00 до 19.00.