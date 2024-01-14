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В Казани открылся набор слушателей в «Школу одного дня» для обучения намазу
Духовное управление мусульман Татарстана открывает новый набор слушателей в «Школу одного дня», чтобы научить желающих читать намаз. Предстоящий сезон станет тринадцатым по счету с 2018 года.
«Посетители популярного краткосрочного курса смогут бесплатно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама за 8 уроков (по одному в неделю)», — передает пресс-служба ДУМ РТ.
Вводное занятие состоится 17 февраля по адресу: Казань, ул. Габдуллы Тукая, 38. Уроки будут проходить по субботам с 08:00 до 12:00 часов. Основам ислама обучит актив волонтерского молодежного движения управления. Завершится курс 6 апреля, в 27-й день месяца Рамадан, ифтаром, подведением итогов и вручением сертификатов.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке и по телефону +7 (843) 237-86-18 до 16 февраля.
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