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Руc Тат
Общество 22 ноября 2023 15:05

В Казани открылся лыжный сезон в Горкинско-Ометьевском лесу

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В Казани открылся лыжный сезон в Горкинско-Ометьевском лесу
Фото: https://t.me/parkikazani

В Горкинско-Ометьевском лесу открылся лыжный сезон. Для любителей зимнего вида спорта заработали две трассы — для опытных лыжников и для начинающих. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Кроме того, в общественном пространстве открылся пункт проката. По будням он работает с 10.00 до 20.00, а по выходным — с 9.00 до 20.00. Здесь можно взять лыжи, ботинки и палки как для взрослых, так и для детей.
Ранее «Татар-информ» рассказал, что в двух парках Казани стартовала заливка катков, кроме того, парки начали украшать новогодней иллюминацией.

#лыжи #горкинско-ометьевский лес
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