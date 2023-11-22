В Казани открылся лыжный сезон в Горкинско-Ометьевском лесу

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В Горкинско-Ометьевском лесу открылся лыжный сезон. Для любителей зимнего вида спорта заработали две трассы — для опытных лыжников и для начинающих. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Кроме того, в общественном пространстве открылся пункт проката. По будням он работает с 10.00 до 20.00, а по выходным — с 9.00 до 20.00. Здесь можно взять лыжи, ботинки и палки как для взрослых, так и для детей.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что в двух парках Казани стартовала заливка катков, кроме того, парки начали украшать новогодней иллюминацией.