В Казани открылся кампус подготовки кадров для водного транспорта

В Казани сегодня открылся новый кампус Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева — Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. В него входят реконструированный учебный корпус и новое здание общежития.

«Мы ставим амбициозные задачи — пополнить татарстанский флот специалистами высшего класса. А этот вуз будет давать нам тех специалистов, в которых мы испытываем дефицит», — сказал на церемонии открытия министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он подчеркнул, что в России реализуются различные проекты, направленные на развитие транспортной отрасли.

«Строятся автодороги, железные дороги, развивается авиационное сообщение. И ставятся стратегические задачи, чтобы внутренний водный транспорт также претерпел глобальные изменения. Не за горами национальная программа России по развитию внутреннего водного транспорта. Поэтому такое замечательное событие, как открытие учебного корпуса, пусть станет стартом этой большой работы в Татарстане», — отметил глава Миндортранса.

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Владислав Ставицкий добавил, что это учебное заведение подготовило немало достойных специалистов.

«Сюда приезжают учиться со всего мира, а значит, и уровень должен соответствовать. Здесь созданы комфортные условия для обучения и проживания. Условия для учебного процесса на высочайшем уровне — просторные кабинеты, удобная мебель, технологически современное оборудование», — заметил он.

Ставицкий уточнил, что общежитие построено на средства республиканского бюджета, а учебный корпус — на федеральные средства. «Это реальное доказательство хорошей плодотворной работы федеральных и региональных властей», — заявил он.

Кампус расположен по улице Портовая, 19. Учебный корпус одновременно может вместить 338 человек, в том числе 300 обучающихся и 38 работников учебного заведения.

Пятиэтажное студенческое общежитие на 250 мест имеет общую площадь 4364 кв. метра. Первый этаж запроектирован для помещений общего пользования — столовой с обеденным залом на 50 посадочных мест, кабинета врача, подсобных производственных помещений.

Со второго по пятый этажи будут проживать студенты. Каждый жилой этаж имеет 17 трехместных комнат и шесть двухместных с санитарными узлами и душевыми.

В Казанском филиале Волжского государственного университета водного транспорта обучается 991 студент, из них на факультете средне-профессионального образования — 405 человек, на факультете высшего образования — 586.

Это единственный вуз в Татарстане, который осуществляет целевую подготовку по специальностям водного транспорта. В частности, учебное заведение выпускает судоводителей, судомехаников, судовых электромехаников, кораблестроителей. Кроме того, университет обеспечивает кадровые потребности отрасли в высококвалифицированных инженерах, техниках и рабочих массовых профессий — матросах, шкиперах, мотористах-рулевых, крановщиках, бортпроводниках и др.

По представлению Татарской транспортной прокуратуры и решению суда Вахитовского района Казани здания учебного корпуса и общежития, расположенные по улице Несмелова, были признаны аварийными. В 2017 году инициировано создание кампуса с наличием инженерной и транспортной инфраструктуры.