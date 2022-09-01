В Казани открылся кампус Кембриджской международной школы «Бала-Сити»

В Казани сегодня открылся кампус Кембриджской международной школы «Бала-Сити». Новое учреждение, расположенное на улице Межлаука, рассчитано на 440 учащихся с 1-го по 11 классы. Обучение здесь будет проходить по двум образовательным программам – российской и международной.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На торжественной линейке с Днем знаний школьников поздравил руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров. «В 2013 году открывали первый мультилингвальный детский сад “Бала-Сити”, а сегодня распахнула двери новая школа», – заявил он.

Сафаров подчеркнул, что образовательная сеть детских садов и школ «Бала-Сити» – один из самых успешных примеров не только в Татарстане, но и в целом по России. «Здесь получается сочетать российскую и международную программы. Наши дети должны быть разносторонними, иметь конкурентное преимущество. Но в этих образовательных организациях нашим детям еще прививают любовь к своей стране, малой родине, родному языку, культуре, уважительное отношение к представителям других народов», – отметил он.

Генеральный директор АНО «Бала-Сити» Альбина Насырова рассказала, что основное отличие новой школы заключается в том, что дети будут обучаться и познавать мир на нескольких языках – татарском, русском, английском, китайском и испанском. Преподавать будут российские и иностранные учителя.

«25 иностранных учителей с опытом работы в различных школах мира приехали в Казань. Это педагоги из Англии, Америки, Канады, Австралии. Казань им очень понравилась, многие остались с прошлого года, продолжают сотрудничество», – заметила руководитель организации.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам Насыровой, конкурс на поступление в первый класс был очень высокий – пять человек на место. «В целом интерес к нашим школам с каждым годом увеличивается. В приоритете – выпускники детских садов “Бала-Сити”. В этом учебном году будут получать знания 320 детей, в том числе 60 первоклассников. У нас три первых класса», – добавила она.

Главная миссия школы – создать условия для самореализации детей в соответствии с их потребностями и интересами, продолжила руководитель организации. Здесь учащиеся будут реализовывать проекты, связанные с робототехникой, информатикой, математикой, экологией, предпринимательством, естественнонаучным направлением.

«Например, дети вместе с родителями в течение года решают бизнес-кейсы и бизнес-задачи. Мы хотим, чтобы выпускники наших школ имели не только академические, но и жизненные навыки. Работаем в режиме “школы полного дня”. После учебы дети выполняют домашние задания. Много развивающих кружков. Можно заниматься танцами, дизайном, архитектурой, работает музыкальная школа, есть спортивное направление», – сообщила Насырова.

В кампусе созданы малокомплектные учебные классы, рассчитанные на 20 детей, а также научные лаборатории, IT-кабинет, различные зоны для саморазвития и творчества, кулинарный класс, кафе-столовая, спортивный зал, зоны рекреации для отдыха и проектной деятельности.

АНО «Общеобразовательная организация “Бала-Сити”» основана десять лет назад. В настоящее время в Казани функционируют четыре детских сада, еще один откроется 2 сентября в Ново-Савиновском районе.

Начальная школа «Бала-Сити» была открыта по улице Абубекира Терегулова в 2016 году. В 2019 году на улице Лево-Булачная появилась еще одна школа, в которой до июня обучались дети начального и среднего звена. В 2018 году школа «Бала-Сити» получила аккредитацию Кембриджского университета.