В Казани открылся IX Всемирный форум татарской молодежи

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

В столице Татарстана, в здании IT-парка имени Башира Рамеева, началась пленарная часть IX Всемирного форума татарской молодежи, который проходит в рамках форума «Милләт җыены» («Национальное собрание»). С приветственным словом к делегатам обратился руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар, заместитель председателя Национального совета «Милли шура», депутат Госсовета РТ Данис Шакиров.

«Настоящее и будущее нашей нации! Мы вас приветствуем в первую очередь. Всем нам известно, что из тысячи делегатов, собравшихся на «Милләт җыены», около 400 – это молодежь. Мы хотим услышать ваше мнение. Безусловно, работа Всемирного конгресса татар – это деятельность национальных организаций по всему миру», – заявил он, подчеркнув, насколько сейчас важно активное участие молодежи в национальной жизни.

Делегатов также поприветствовал председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов.

«Прежде всего – спасибо вам за то, что приехали в Казань, нашли возможность. В этом году форум проходит в рамках «Милләт җыены». Здесь в пленарной части участвуют 335 делегатов из 68 регионов России и 27 стран», – отметил молодежный лидер.

В ходе мероприятия был избран президиум. Сегодня же, 27 августа, в основной день форума, делегаты работали в секциях по направлениям «Медиа», «Цифровизация», «Бизнес», «Образование», «История».

Организованный Всемирным конгрессом татар «Милләт Җыены» проходит в Казани 26–28 августа.

Юлай Низаев