В Казани открылся IV Молодежный научный конгресс стран ОИС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани начал работу IV Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества. Торжественное открытие состоялось сегодня в здании Казанского федерального университета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Научная дипломатия – это один из самых важных мостов укрепления связей между Россией и странами исламского мира. И этот трек мы намерены развивать, расширять, укреплять. Очень важно, чтобы итогом таких мероприятий становились совместные проекты. Но еще важнее – это дружба между ребятами, которая должна перерасти в дальнейшем в еще более крепкую дружбу, способствующую укреплению между нашими странами», – подчеркнул помощник Раиса Татарстана, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова сообщила, что в Казань приехали 100 участников из более чем 20 стран.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первый этап был – онлайн-заявка. Мы получили более 2,5 тыс. заявок из более чем 100 стран. Главный аспект – написание исследовательской работы по заданным тематикам. Наши эксперты выбрали самые сильные и актуальные», – рассказала она. Она также отметила, что впервые в рамках конгресса пройдет проектная работа по постконгрессному взаимодействию молодых ученых.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подобные мероприятия способствуют миру и дружбе между странами, выразил уверенность помощник Раиса Татарстана, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов:

«Мне кажется, мир проходит сейчас огромное количество разных сложных испытаний. Непросто его удерживать в гармонии, потому что мир становится с одной стороны меньше, с другой стороны – более глобальным. Тут и искусственный интеллект тоже добавляет не только возможности, но и вызовы. <...> Важно понимать, что именно мы ответственны за то, чтобы все вокруг нас починить. Мы те, кто через 20-30 лет будет пожинать плоды той работы, которую мы будем в ближайшее время проводить. Мы передадим это следующим поколениям, которые придут после нас».