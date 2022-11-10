III международный форум «Россия и Китай в меняющемся мире» открылся в Казани

С 10 по 12 ноября в Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит III международный форум «Россия и Китай в меняющемся мире». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений КФУ, доцент, кандидат филологических наук Эльмира Хабибуллина.

По словам спикера, третий по счету международный форум объединяет достаточно масштабные проекты: юбилейную XV международную научно-практическую конференция «Россия — Китай», III всероссийскую конференцию «Актуальные вопросы преподавания китайского языка в XXI веке» и заключительный этап II международного студенческого онлайн конкурса научных работ «Россия — Китай: история и современность».

Не менее важным событием является презентация сборника рассказов современного китайского писателя Хань Шаогуна, тексты для которого впервые перевели на русский язык преподаватели Института международных отношений КФУ.

Гостями форума станут более 200 ученых не только из ведущих вузов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. «Это говорит о том, что конференция только разрастается и увеличивается», — заметила Хабибуллина.

Исследователи выступят с докладами и поделятся наблюдениями, а также посетят экспертные площадки, на которых будут задействованы ученые, работодатели и представители бизнеса.