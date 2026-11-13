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Общество 13 ноября 2026 13:32

В Казани открылся форум православной общественности с участием Раиса Татарстана

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В Казани открылся форум православной общественности с участием Раиса Татарстана
Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Казани стартовал VI Форум православной общественности Республики Татарстан «Единство духа в союзе мира». Участие в нем принимает Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Также в мероприятии участвуют руководители профильных министерств и ведомств, представители духовенства Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви, Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, Московской Патриархии.

Форум проходит в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани. На мероприятии обсудят вопросы развития православной жизни в республике, церковно-государственного взаимодействия, восстановления и строительства храмов, религиозного образования, социального служения и межрелигиозного диалога.

Все эти темы обсудят на пленарном заседании, тематических секциях, раскроют в докладах. Также на форуме запланированы выставки и презентации.

По итогам работы форума будет принята резолюцию, которая отразит современное состояние православия в Татарстане и перспективы его дальнейшего развития.

Завершится конференция праздничным концертом.

#православие #русская православная церковь #Раис Республики Татарстан #Рустам Минниханов
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