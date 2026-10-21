В Казани открылся форум «Диалог культур» с участием студентов из 17 стран

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В Казани состоялось торжественное открытие Международного студенческого форума «Диалог культур: Россия – исламский мир». Его участниками стали студенты, молодые исследователи и активисты из 17 стран, в том числе России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Малайзии, Индонезии, Катара, Омана, Сирии, Пакистана, Индии, Кувейта, Боснии и Герцеговины, Сербии и ЮАР. Мероприятие проходит в рамках статуса «Казань – культурная столица исламского мира 2026». Об этом сообщает ДУМ РТ.

В театре имени Г. Камала прошла церемония открытия форума с участием представителей органов власти, духовных управлений и вузов, а также выставка «Вкус единства: сладости народов исламского мира». Центральной частью программы станет пленарная дискуссия «Общие ценности как основа диалога» со спикерами из Сирии и Омана. Участников также ждут воркшоп «Диалог культур в моей стране», круглые столы о молодежи за мир и согласие, образовании и академической мобильности, медиа и цифровых коммуникациях, а также подписание меморандумов о сотрудничестве между вузами.

Важной частью форума стала IV Международная олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку. В ней участвуют ведущие исламские вузы России и 15 стран СНГ, а также Турции, Пакистана, Индии, Малайзии и Индонезии. Впервые к состязаниям присоединились представители Сербии, Боснии и Герцеговины и ЮАР. Олимпиада проходит по четырем номинациям: «Арабский язык», «Основы религии», «Исламское право (ханафитский мазхаб)» и «Исламское право (шафиитский мазхаб)».

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, помощник Раиса РТ, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров, руководитель департамента научных исследований Университета имени Мухаммада бен Зайеда Марьям аль-Калбэни и другие.

Василь Шайхразиев от имени Правительства Татарстана и Всемирного конгресса татар поприветствовал участников. «У каждого есть своя культура, у каждой страны, у каждой делегации есть свои предложения, идеи. И когда мы здесь открыто обсуждаем эти вопросы и видим примеры – это созидательность. Через вас мы строим завтрашний день, и это очень важно», – сказал он.

Муфтий Камиль хазрат напомнил о богатом российском богословском наследии, назвав имена Шигабуддина Марджани, Галимджана Баруди, Мурада Рамзи, Абдурашида Ибрагимова и других. По его словам, Казань в свое время была одним из центров религиозных знаний наряду с Бухарой, Самаркандом, Дамаском, Багдадом и Каиром.

«Люди не действуют в соответствии со знаниями, а действуют в соответствии с тем, о чем у них совершенно нет знаний. И не получают знания, чтобы устранить то, чего не знают. А также мешают людям получать знания», – привел муфтий слова праведника Хасана Басри в качестве наставления.

Камиль хазрат отметил, что пока эти четыре причины упадка не станут определяющими, сохраняется надежда на возрождение исламских знаний и появление новых ученых.

Марат Гатин подчеркнул, что главная ценность форума – не только в обмене опытом, но и в формировании дружбы и взаимного доверия, способных стать основой долгосрочного партнерства. «Важно, чтобы общение переросло в дружбу и взаимное доверие, и чтобы эти чувства сохранились на всю жизнь. Именно они делают партнерство по-настоящему эффективным», – сказал он.

Алексей Петров сообщил, что фонд четвертый год подряд поддерживает Международную олимпиаду, уровень которой растет. Он поблагодарил студентов за участие и отметил, что молодежь, культура, религия и национальность не должны иметь политического окраса. Петров выразил признательность муфтиятам и отдельно поблагодарил ДУМ РТ и лично Камиля хазрата, его заместителя и ректора КИУ и РИИ Рафика Мухаметшина и ректора Болгарской исламской академии Фархата Хуснутдинова за развитие многоступенчатой системы исламского образования. Он также отметил роль руководства республики и выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Организаторы форума – Российский исламский институт совместно с Группой стратегического видения «Россия – исламский мир» и Университетом гуманитарных наук имени Мухаммада бен Зайеда при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.