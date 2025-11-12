В Казани открылся фестиваль «Восточный базар»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Международный фестиваль «Восточный базар» открылся сегодня вечером в Казанской ратуше. Мероприятие, объединяющее десятки мировых культур, продолжится десять дней – с 12 по 22 ноября.

«Став одним из важных инструментов народной дипломатии, фестиваль помогает наводить мосты между нами и Восточным миром. <…> Неслучайно, что инициатива проведения этого уникального культурного события родилась именно в Татарстане», – заявил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов на церемонии открытия. Он также зачитал приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова гостям «Восточного базара».

Событие, которое начиналось в 2022 году как фестиваль тюркской эстрады, теперь имеет статус международного. В этом году в Казани собрались представители 40 стран (в основном исламских, но не только) и 20 регионов России.

Завтра, 13 ноября, начнет свою работу научно-практическая конференция, посвященная культурному сотрудничеству с Востоком. В ней примут участие в общей сложности более 200 ученых из России, Таджикистана, Монголии, Турции, Китая, Белоруссии и других стран.

В пятницу, 14 ноября, в Казанском государственном институте культуры состоится День арабской культуры, а через неделю, 21 ноября, в театре имени Карима Тинчурина (ул. Татарстан, 1) пройдут День культуры Чеченской Республики и концерт ансамбля танца «Вайнах». В воскресенье, 16 ноября, в ресторане «Солома» будет организована «Восточная вечеринка».

В рамках поддержки татарской эстрады 17 ноября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдет гала-концерт «Вечер памяти Ильгама Шакирова». Специальным гостем вечера станет фронтмен легендарной узбекской группы «Ялла» Фаррух Закиров. На концерте также прозвучат хиты Ильгама Шакирова на языках тюркских народов и арабском языке. Концерт самой группы «Ялла» также традиционно состоится в рамках «Восточного базара» – он пройдет в театре Тинчурина 19 ноября.