В Казани открылся фестиваль Te salutant, Sofia!

Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова представила программу «Фигуры пространства и времени» на сцене Государственного большого концертного зала имени С.Сайдашева. Этим концертом открылся юбилейный фестиваль Te salutant, Sofia!, посвященный 90-летию Софии Губайдулиной.

Программу концерта открыл хор Казанской консерватории под управлением Юрия Карпова. Музыканты исполнили три части из цикла «Посвящение Марине Цветаевой» – единственного сочинения Софии Губайдулиной для хора a cappella.

Фото предоставлены пресс-службой консерватории

Одно из значимых мест в творчестве Софии Асгатовны занимает орган. Фарида Нуруллоева исполнила сочинение «Светлое и тёмное», где раскрывается контрастное мироощущение автора. Орган в ансамбле с ударными инструментами прозвучал в Detto 1 («Сказанное»), произведение исполнили Карина Горбанова и Михаил Косов. Такое необычное, на первый взгляд, сочетание отражает волнующую композитора антитезу – вечность и время, конечное и бесконечное.

Яркой страницей программы стала известная Чакона для фортепиано, исполненная народным артистом РТ Рэмом Урасиным. В этой музыке София Губайдулина отражает напряженную драму существования человека через старинный жанр.

Фото предоставлены пресс-службой консерватории

На концерте прозвучала и музыка, основанная на национальных музыкальных традициях. Татарский танец для баяна и двух контрабасов, сочетающий в себе татарские мотивы и острые современные гармонии, прозвучал в исполнении Абузара Файзуллина, Алексея Власова и Василия Шипова. Музыка Софии Губайдулиной наполнена глубокими философскими смыслами. «Её музыка пронизана ощущением дыхания земли, души», – отметил Абузар Файзуллин.

В заключение концерта оркестр Казанской консерватории Tatarica под руководством Рината Халитова исполнил сочинение «По мотивам татарского фольклора». София Асгатовна в этой музыке соединяет, казалось бы, несовместимое: татарский фольклор, джаз, русский балалаечный наигрыш, отголоски испанской гитары. Однако в смешении рождается органичная богатая палитра звучания.

Фото предоставлены пресс-службой консерватории

Фестиваль проводится Центром современной музыки имени Софии Губайдулиной совместно с партнерами при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. 28 октября состоится авторский концерт Губайдулиной, слушателей ждет российская премьера ряда сочинений композитора.

Материал подготовила Мария Барабанова.