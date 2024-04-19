В Казани открылся фестиваль популяризации науки Milmax Science-2024

В столице Татарстана накануне открылся четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science-2024. Первую лекцию для зрителей на тему «Выход за «флажки» математики» прочитал популяризатор математики, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

В течение четырех дней на площадках IT-парка им. Башира Рамеева и IT-парка на Петербургской пройдут научно-популярные лекции, дискуссии, мастер-классы и научные шоу на различные темы из области естественных наук.

Лекторами, авторами мастер-классов и участниками открытых дискуссий станут известные российские ученые и популяризаторы науки. Хедлайнером фестиваля выступит известный шоумен, музыкант и экс-ведущий телепередачи «Галилео» Александр Пушной. Мероприятия рассчитаны как на взрослую (лекции и дискуссии), так и на детскую аудиторию (мастер-классы и интерактивы).

Важность проекта на церемонии открытия отметил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Булат Габдрахманов. Фестиваль, по его словам, популяризирует науку и привлекает к познанию молодое поколение.

«Чем с более раннего возраста мы начнем к этим вопросам привлекать наших детей, тем более стремительно будет развиваться наша экономика, в том числе наше IT-сообщество. Здесь собраны очень интересные темы – и как “хакнуть” сон, и как приобрести сверхспособности», – сказал Габдрахманов.

Директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Юлия Меречина отметила, что компания СИБУР поддерживает формат научно-познавательных лекций, открытых дискуссий и встреч.

«Очень рада приветствовать вас на таком мероприятии. В первую очередь, хотела бы сказать, что мы, как компания, очень приветствуем данный формат – лекции и открытые диалоги. Подобные встречи мы проводим и у себя на предприятии. Причем делаем это не только для своих сотрудников, но и для жителей и гостей города. Мы считаем, что формат обучения и познания – это наше будущее», – подчеркнула она.

В рамках фестиваля на площадке делового квартала СИБУРа рядом с «Казаньоргсинтезом» пройдет открытая встреча с космонавтом Сергеем Ревиным. Во время лекции он расскажет про условия жизни космонавтов, о питании и спорте в условиях невесомости, проведении научных исследований в космосе, а также о том, где и как используется пластик в космосе.

Milmax Science Kazan – ежегодный фестиваль популяризации науки, на котором проходят научно-познавательные и развлекательные мероприятия в области естественных, гуманитарных наук и искусства. Фестиваль 2024 года проходит с 18 по 21 апреля. Вход на все мероприятия бесплатный, по регистрации.

Генеральным партнером фестиваля выступает «Казаньоргсинтез».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»